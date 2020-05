Corso Regina Margherita, accoltella un 21enne dopo una lite per futili motivi: arrestato per tentato omicidio

Tensione e paura in strada intorno alle 19.40 di ieri in seguito a un’accesa lite in strada tra due persone, all’altezza del civico 193 di corso Regina Margherita. I carabinieri del Primo Reggimento Piemonte in transito, allertati da alcuni passanti, hanno segnalato la rissa al 112 e in pochi minuti sul posto è accorsa anche una pattuglia della Compagnia San Carlo.

I militari hanno arrestato per tentato omicidio un cittadino algerino di 44 anni, irregolare sul territorio nazionale, che ha accoltellato al torace un marocchino di 21 anni, residente a Torino. Quest’ultimo, dopo essere stato accoltellato, era riuscito a disarmarlo e a colpirlo con calci e pugni al volto.

Il 21enne è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria ed è stato dimesso con prognosi di sette giorni. L’aggressore invece è stato trasportato all’ospedale Gradenigo per un sospetto trauma cranico con interessamento all’occhio.

In base alle ricostruzioni, la discussione era sorta per futili motivi. A quanto pare, il 21enne era passato troppo vicino al 44enne con la bicicletta e questi ha avuto paura che potesse contagiarlo. Il coltello a serramanico utilizzato dal 44enne è stato ritrovato sul luogo dell’aggressione e sequestrato.