Corso Sebastopoli, ruba lo smartphone a un’anziana al mercato: arrestato

Giovedì mattina, poco prima di mezzogiorno, un addetto alla sicurezza dell’area mercatale di corso Sebastopoli ha attirato l’attenzione degli agenti del Commissariato Mirafiori in transito in strada. L’operatore ha indicato ai poliziotti un uomo che poco prima aveva borseggiato un’anziana signora rubandole dalla borsa lo smartphone senza che la vittima ne avesse coscienza.

I poliziotti hanno fermato il borseggiatore in corso Agnelli trovandolo in possesso, oltre che del cellulare asportato, anche di una tronchese di piccole dimensioni, strumento utilizzabile come mezzo di scasso o apertura. L’uomo, un cittadino marocchino di 54 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto e denunciato per il possesso della tronchese.

Successivamente i poliziotti hanno contattato la vittima, che nel frattempo si era resa conto dell’ammanco, e le hanno restituito lo smartphone che le era stato sottratto durante la visita al mercato.