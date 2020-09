Corso Sebastopoli, tenta di rapinare ancora la stessa farmacia: arrestato

Aveva già compiuto una rapina nella stessa farmacia, a cui evidentemente era affezionato. Questa volta, però, non gli è andata bene, dal momento che il tentativo di colpo-bis non si è chiuso a buon fine.

È accaduto in corso Sebastopoli, a Torino, dove intorno alle 17 un cittadino italiano di 53 anni, fingendosi cliente, è entrato e si è avvicinato al bancone, estraendo all’improvviso un grosso coltello da cucina occultato sotto una busta di plastica e mostrandolo ai presenti.

Alla vista dell’oggetto le dipendenti della farmacia hanno urlato, richiamando così l’attenzione del responsabile nel retrobottega. Il 53enne a questo punto è scappato dal negozio, seguito dal proprietario che nel frattempo ha allertato il 112 NUE.

Il fuggitivo è riuscito a salire su un autobus, ma ben presto è stato intercettato da una pattuglia della Squadra Volante ed è sceso dal mezzo, abbandonando intenzionalmente al suo interno la busta di plastica contenente l’arma, sacchetto poi recuperato dagli operatori.

L’uomo, in libertà vigilata e con diversi precedenti di Polizia tra cui un arresto per rapina perpetrata nella stessa farmacia e citata in precedenza, è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per porto di armi atte a offendere.