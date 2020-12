Corso Svizzera, arrestato latitante internazionale: era intento a rovistare all’interno di un’auto

Venerdì pomeriggio, giorno di Natale, una chiamata al 112 NUE ha segnalato la presenza di un soggetto in corso Svizzera intento a rovistare all’interno di un’autovettura parcheggiata. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti della Squadra Volanti giunti sul posto hanno individuato immediatamente l’uomo, un cittadino macedone di 36 anni.

Questi è stato rintracciato nei pressi del veicolo in questione che, all’arrivo degli operatori, si è presentato con il finestrino abbassato e l’interno rovistato. Appurato l’ammanco di alcune monete dal vano portaoggetti, il 36enne è stato fermato.

In fase di accertamenti, poi, sono emergono numerosi precedenti di polizia a carico dell’uomo e un ordine di esecuzione emesso dalle autorità macedoni per traffico di sostanze stupefacenti con una pena di tre anni da scontare. Per questo motivo sono scattate le manette per l’uomo, che è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.