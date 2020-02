Corso Toscana: donna investita da tram, è in codice rosso. Malore anche per il manovratore

Grave incidente in mattinata a Torino. Una donna di 84 è stata investita da un tram in corso Toscana, angolo corso Lombardia. La donna, che attraversava corso Toscana da via Lucento verso via Pianezza, è stata centrata da un mezzo della linea 3 che viaggiava in direzione di via Borgaro.

L’anziana ha battuto la testa, è stata subito soccorso ed è stata portata via in ambulanza per essere medicata, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Anche il manovratore è stato colto da malore ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

Sul luogo dell’incidente gli operatori della Croce Rossa, gli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale e i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico.