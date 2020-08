Corso Vercelli, chiuso per 60 giorni il bar dello spaccio [LE FOTO]

Chiuso per 60 giorni un bar in corso Vercelli, a Torino. La decisione del questore è arrivata su segnalazione degli agenti del commissariato Dora Vanchiglia “in ragione della reiterata turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica arrecata dall’esercizio in questione, divenuto una vera e propria base logistica per la consumazione di reati in materia di stupefacenti, attività illecita connotata da un elevato grado di allarme sociale”.

Lo scorso 24 luglio i poliziotti della Squadra Mobile avevano arrestato il titolare della licenza, un albanese di 30 anni, e sua madre, di 55, per reati inerenti alla droga. Nel locale erano stati rinvenuti 8 involucri di cocaina, nascosti all’interno di scatole di biscotti, la somma di 4.000 euro in contanti e un bilancino elettronico di precisione. Cinquanta grammi circa di cocaina, materiale vario utile al confezionamento delle dosi e un’agendina riportante nomi e cifre abbinate sono poi stati recuperati durante la perquisizione dell’attigua abitazione nella disponibilità di madre e figlio.

Il locale era stato tra l’altro colpito da analogo provvedimento di sospensione della licenza nel dicembre 2018 in ragione dell’accertata attività di spaccio esercitata al suo interno.

“Considerato che il bar contribuisce all’incremento dei fenomeni delinquenziali nella zona e costituisce un pericolo costante ed imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”, il questore ne ha disposto la sospensione della licenza per 60 giorni.