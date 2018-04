Corteo antifascista a Briancon: 4 fermati dalla gendarmerie francese

Tre uomini e una donna sottoposti a fermo per identificazione dalla polizia francese

Quattro persone, tutte di nazionalità italiana, sono state arrestate dalle forze di polizia francesi in occasione del corteo antifascista di ieri, cominciato in territorio italiano e sconfinato cammin facendo a Briancon, in Francia.

I fermati sono legati al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti transalpini. Secondo quanto riferisce l’Ansa, i fermati sarebbero tre uomini e una donna, tutti sottoposti a “fermo per identificazione”: uno dei quattro è un anarchico cagliaritano, un altro invece è legato al centro sociale Askatasuna di Torino.

La manifestazione era stata organizzata nella giornata di ieri in risposta al presidio di Generation Identitaire, un gruppo francese di estrema destra che aveva dato vita a una sorta di controllo della frontiera per evitare l’afflusso di migranti.