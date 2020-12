Corteo dei No Tav in Val di Susa: bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine

Nuove tensioni in Val di Susa dopo la ripresa dei lavori, nel cantiere di Chiomonte , per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione . Dopo essersi radunati nel campo sportivo di Giaglione, gli attivisti No Tav si sono messi in marcia, raggiungendo in corteo la zona dei lavori.

ASSEMBLEA NO TAV A GAGLIONE

Questa mattina, centinaia di persone provenienti da diverse parti d’Italia si erano ritrovate a Gaglione, per prendere parte all’assemblea No Tav organizzata dopo la ripresa dei lavori nel cantiere di Chiomonte e le tensioni degli scorsi giorni. Presenti all’incontro anche esponenti di spicco del movimento antagonista.

IN PIAZZA CASTELLO LA MANIFESTAZIONE DEI “SI TAV”

In contemporanea, questa mattina nella centralissima in piazza Castello, a Torino, si è svolta la manifestazione promossa dal movimento Sì Tav Sì Lavoro, coordinato da Mino Giachino. “Torino sarà bellissima se ci sarà lavoro e speranza per tutti. Altrimenti sarà bellissima solo per quella parte di città che sta bene”, ha dichiarato l’ex sottosegretario ai Trasporti.

LA TAV E’ OPERA DEL FUTURO

“Siamo qui a fronte dei ripetuti attacchi al cantiere del futuro. La Tav è l’opera del futuro, che rilancerà il lavoro in bassa Val di Susa, a Torino e nel paese” – ha argomentato ancora. La Torino-Lione, ha poi aggiunto: “ci rimetterà in rete con il mercato mondiale, con l’economia globale. Farà ritornare Torino al centro degli investimenti esteri che negli ultimi anni non ci sono più stati”.

DIALOGO CON GLI ANTAGONISTI

Giachino ha infine aperto al dialogo anche con gli antagonisti: “Dire no alla Tav vuol dire di no al lavoro e alla speranza di futuro. Invito i giovani che vanno a protestare davanti al cantiere a mettere le loro energie insieme alle nostre per costruire il futuro, perché noi rappresentiamo la società civile che vuole modificare le cose non la società civile dei salotti” ha concluso.