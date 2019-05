ESCLUSIVO. Corteo funebre in stile “Casamonica” a Torino per l’ultimo saluto al “boss degli zingari” [FOTO E VIDEO]

Un corteo funebre in stile “Casamonica” quello che questa mattina ha attraversato la città di Torino, arrivando al Cimitero Monumentale con una sfarzosa carrozza trainata da cavalli, musica e petali di rosa sparsi, per indicare il passaggio del defunto: Idriz Seferovic il cosiddetto “boss degli zingari“. Il 60enne, deceduto presso l’ospedale San Vito, viveva in un camper parcheggiato in corso Mortara, dove mercoledì si è celebrata una festa abusiva nel parcheggio del centro commerciale Snos, finita in rissa con due arrestati.

