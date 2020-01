A spasso per il quartiere

Un corteo del genere non si è mai visto. A guidare la banda, uno strano tizio con una coda che ricorda vagamente il “di dietro” di un’anatra. E alle sue spalle, un codazzo interminabile proprio di anatre, con un altro musicante che suona vigorosi colpi di grancassa.

Procedono inevitabilmente a passo d’oca, proprio come i soldati nazisti nelle parate militari che tanto piacevano al Fuhrer. Ma stavolta non incutono timore, non spaventano nessuno. Provocano soltanto grosse risate.