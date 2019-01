Corto circuito di pannello fotovoltaico, capannoni in fiamme a San Raffaele Cimena

Nessun ferito o intossicato: diverse squadre di vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio

Sono gravi e rilevanti i danni provocati da un incendio che ha interessato i capannoni di diverse attività nella zona industriale di San Raffaele Cimena, nel Torinese. A innescarlo, molto probabilmente, il corto circuito di un pannello fotovoltaico.

Il rogo, infatti, si è propagato dall’interno di un capannone di proprietà di un’officina meccanica, per poi estendersi con rapidità agli edifici attigui, uno con all’opera alcuni artigiani e un altro adibito a deposito di bibite.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dalle fiamme, per domare le quali sono subito intervenute diverse squadre di vigili del fuoco. Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono coordinate dai carabinieri di Chivasso.