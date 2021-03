Cosa avete fatto in questo anno?

Adesso vedremo se almeno l’ospedale da campo del Valentino tornerà utile… A dicembre si diceva che era arrivato troppo tardi per togliere pressione ai reparti ospedalieri e, degli oltre 500 posti, si è arrivati a riempirne in media ventuno al giorno. Ora se ne invoca la riapertura, perché la sanità piemontese sta avviandosi nuovamente al collasso: i super esperti (che si tratti di quelli del comitato tecnico scientifico o di quelli della nostra unità di crisi) sanno come al solito dire poche cose, ossia «chiudete», «bloccate», nello specifico le visite mediche e gli esami non urgenti. Significa una nuova paralisi (la terza in un anno) della nostra sanità, ma soprattutto serie ripercussioni sulla salute dei cittadini. Un anno non è bastato alla sanità per prepararsi: dove sono gli infermieri che dovevano essere assunti? dove sono i medici che mancano da ben prima dell ’emergenza Covid? dove sono le nuove strutture che avrebbero potuto alleggerire il lavoro degli ospedali (sempre fin troppo vicini al limite anche per l’ordinaria amministrazione, va ricordato)? Il direttore generale della Asl si infila il camice e va di persona a fare le vaccinazioni, per supplire alla carenza di personale; qualcuno pensa di schierare legioni di volontari (leggi: pensionati); Bertolaso in Lombardia si stupisce persino che i giovani medici non si offrano di fare le vaccinazioni gratis, come se il loro non fosse un lavoro ma un obbligo. Un anno fa si cantava dai balconi e si sosteneva che saremmo usciti da questa vicenda migliori. Un accidente! Ora, dai balconi, bisognerebbe al limite urlare. Prima che la cura uccida il paziente, assieme alla malattia.

