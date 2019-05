Cosa capita a scuola?

Se contassimo tutti i casi di maltrattamenti a scuola, le indagini, le denunce, dovremmo probabilmente concludere che nelle classi dei nostri figli e dei nostri nipoti ci sono solo degli incompetenti fragili di nervi o dei sadici. Sarà pur vero che c’è molta gente che fa un lavoro che non è il suo e io personalmente ritengo che più pericolosi degli incompetenti ci siano solo gli incompetenti “motivati” o convinti di adempiere a una qualche sorta di missione…

Perché ci dovrà pur essere un motivo se gli episodi di questo genere si moltiplicano, al pari di docenti aggrediti (anche da genitori) o umiliati. Colpisce il numero elevato, in compenso, di indagini concluse con assoluzioni o archiviazioni, come se il misfatto, alla fine, fosse più una interpretazione che un dato di fatto. Sarà per questo allora che periodicamente, solitamente a ogni nuova inchiesta, qualcuno salta fuori con l’idea di mettere telecamere in ogni scuola e in ogni aula (a questo punto anche in ogni ufficio e, già che ci siamo, in ogni ministero), come se il controllo elettronico fosse l’unica soluzione possibile, la panacea per ogni male.

Ma dite sul serio? Il Var non funziona neppure nel calcio, volete che funzioni in una classe? Le telecamere usiamole all’esterno degli istituti, come deterrente per i furti al limite, ché le scuole hanno bisogno di ben altro: riforme, fondi, programmi, personale capace e via dicendo. Sempre ricordando che non soltanto nelle scuole si incontra gente che fa il mestiere sbagliato.