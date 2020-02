Ecco cosa… non vedremo al cinema

Ieri doveva essere per Carlo Verdone il “D” day tanto atteso. Quello del suo «film più bello», come sottolineò lo stesso regista romano un paio di settimane fa durante l’anteprima torinese di “Si vive una volta sola”, film paradossalmente legato alla vicenda di quattro amici medici. Chi di ipocondria ferisce – verrebbe da dire ironicamente conoscendo le manie di Verdone – di ipocondria “perisce”, fortunatamente solo dal punto di vista professionale. Purtroppo, però, ad avere visto rinviata l’uscita della propria pellicola a causa della chiusura di tutte le sale cinematografiche (non solo in Piemonte) per il rischio contagio coronavirus, sono anche tanti altri titoli attesi da tempo.

E così, oggi, al posto di parlare dei nuovi film della settimana, ci ritroviamo a fare un elenco di ciò che i torinesi non vedranno nelle sale in attesa che vengano stabilite le nuove date. Una procedura per niente semplice dato che, non appena si tornerà alla normalità, si spera presto, non è detto che i film di questa settimana verranno proiettati immediatamente. Se i fan di Camilleri tirano un sospiro di sollievo dato che le nuove puntate del “Commissario Montalbano” attese in sala il 24, 25, 26 febbraio saranno recuperate presto in tv, lo stesso non possono dire gli amanti di Alberto Sordi che hanno visto svanire, per il momento, la possibilità di ammirare al cinema “Permette? Alberto Sordi” con Edoardo Pesce, in programma dal 24 febbraio. Lunedì doveva essere il giorno anche del documentario “Lourdes” di Thierry Demaizière, Alban Teurlai, dedicato, ovviamente al luogo dei miracoli per eccellenza.

Ma, a quanto pare, il miracolo non è avvenuto. «E’ una brutta botta per il nostro cinema – commenta il critico torinese Steve Della Casa – che porterà ingenti perdite proprio nell’anno in cui il mercato italiano si stava riprendendo con un più 14 per cento rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le uscite, una volta che i cinema riapriranno probabilmente si ripartirà dalla vecchia programmazione in attesa dei nuovi calendari. Una cosa è certa, poche case di produzione vorranno distribuire i propri film in un momento come questo preferendo cambiare periodo. In sostanza, abbiamo perso una settimana di proiezioni. Non ricordo un momento così triste per il cinema della nostra città se non pensando al post incendio del Cinema Statuto».

A slittare chissà a quando, c’è anche il thriller di Olivier Masset-Depasse “Doppio sospetto”, in uscita oggi, insieme con “La partita” di Francesco Carnesecchi e “Non si scherza col fuoco” la divertente commedia di Andy Fickman interpretata da John Cena e Judy Greer. E in sala non ci sarà il 5 marzo, sempre che i cinema riaprano, l’atteso titoli del regista torinese Guido Chiesa, “Cambio tutto”, con un’esilarante Valentina Lodovini.

«Sì, non ci sarò in sala – spiega Chiesa raggiunto da CronacaQui a Roma – perché in un momento come questo preferiamo aspettare tempi migliori prima di mandare in sala un film. E’ una situazione davvero allucinante ma, non mi rammarico, prima o poi la mia pellicola vedrà la luce, piuttosto spero che la situazione rientri presto e che soprattutto non ci siano morti, insomma, la salute mi sembra molto più importante».