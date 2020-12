Cosa serve alla città

Ma a Torino si vive bene o male? La risposta che ci hanno dato studi e classifiche nei giorni scorsi è netta, ma anche spietata e forse ingiusta. Noi la stessa domanda l’abbiamo posta ai torinesi, ai lavoratori e agli studenti, ai pensionati e ai Vip, per sentire dalle loro voci sensazioni, progetti, magagne. Quello che emerge è il quadro di una città in grandissima difficoltà, che non è riuscita a diventare quello che sperava dopo le Olimpiadi e non ha più i mezzi per tornare a essere quella di prima, nonostante la sua cultura industriale e il piano di Fca legato a Mirafiori e allo sviluppo della filiera dell’elettrico. E poi è inutile negarlo: il Covid ha picchiato duro su Torino, non solo per l’enorme tributo di vite umane, ma per le conseguenze sul tessuto economico che dobbiamo ancora cominciare a toccare davvero con mano, conseguenze che vedremo nei prossimi mesi e per chissà quanto tempo a venire. Questo quadro, queste testimonianze sono un’agenda che andrebbe portata al mondo della politica, quel mondo che in questo periodo sta delineando nomi e schieramenti, alleanze e dissidi per le prossime elezioni comunali, per capire se dopo anni monocolore e la singola parabola di Chiara Appendino potrà esserci un capovolgimento inaspettato per la città. La quale ha però bisogno di programmi, di visioni se volete, di una strada da seguire prima ancora di capire chi sarà il nocchiero o l’autista. Discutere di uomini e donne è giusto nel momento in cui individui le personalità adatte per un certo compito e le eventuali competenze. Ma costoro devono sapere a cosa vanno incontro, soprattutto dovrebbero saperlo coloro che li incoronano o li bocciano da Roma. Una città è come una squadra: inutile comprare i giocatori se non sai come andranno schierati e se devi puntare allo scudetto o alla salvezza.

andrea.monticone@cronacaqui.it