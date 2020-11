Ecco cosa si può fare e cosa no in lockdown

Cosa si può fare e cosa no in lockdown? Ecco le domande e le risposte ai dubbi più comuni per i piemontesi, che da domani – di fatto – dovranno fare i conti con le limitazioni imposte dalla “zona rossa”.

SPOSTAMENTI Posso andare nella casa in campagna?

No. Il Dpcm vieta gli spostamenti dalle regioni della zona rossa, e anche all’interno delle stesse, a meno che si tratti di motivi di lavoro, salute, urgenze comprovate. È consentito fare ritorno al proprio comune di residenza o di domicilio, nonché muoversi all’interno dello stesso, ma viene fortemente raccomandato di evitare tutti gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, che non siano strettamente necessari. Dunque, non è possibile recarsi nella seconda casa a meno che, come nel precedente lockdown, non vi siano motivi di urgenza legati a questioni di manutenzione. Viene consentito lo spostamento, oltre che per lavoro, anche per accompagnare i ragazzi a scuola (nei casi dove è consentita la didattica a distanza, quindi nella scuola primaria e fino alla prima media). In tutti i casi è necessaria l’autocertificazione.

GLI SPORT Posso giocare a calcetto o andare in piscina?

No, sono vietati tutti gli sport di contatto e sono chiusi impianti sportivi, palestre e piscine. Nei club e nei circoli che restano aperti (per esempio nelle zone arancioni) è comunque vietato l’uso degli spogliatoi. Fermi tutti gli sport dilettantistici (tranne quelli di interesse nazionale e internazionale) e le scuole di formazione. Il Decreto della presidenza del consiglio prevede la possibilità di fare sport in maniera individuale e all’aperto, sempre con la mascherina indossata: dunque sì alla corsa al parco, alla bicicletta, purché il tutto avvenga in isolamento, senza contatti con altri atleti. Per quanto riguarda la normale attività motoria, ossia fare una passeggiata o portare a spasso il cane, è consentito nelle immediate vicinanze della propria abitazione.

LA RISTORAZIONE Posso ordinare una pizza e andarla a prendere?

Il settore della ristorazione, nelle zone rosse, è di fatto chiuso. Questo vale per ristoranti, pizzerie, pub, bar, gelaterie, pasticcerie. È consentita la ristorazione con servizio da asporto fino alle 22, anche se le limitazioni agli spostamenti, con la raccomandazione a evitare quelli non indispensabili (ossia per lavoro e motivi di salute e comprovate urgenze): dunque consigliato scegliere la consegna a domicilio. Rimangono aperti i bar e i servizi di ristorazione all’interno delle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, rispettando le norme già note su distanza di sicurezza, un massimo di quattro persone al tavolo ma solo se si tratta di persone conviventi del medesimo gruppo famigliare. Rimangono aperte mense e catering per le attività produttive concesse dal Dpcm.

LA FAMIGLIA Posso ricevere amici in casa o andare a trovare i miei parenti?

La cosiddetta “regola del 6”, ossia del numero totale di persone che potevano esserci in una casa, magari anche nell’ambito famigliare, è caduta. Ma essendoci forti limitazioni agli spostamenti, anche all’interno del comune di residenza, questo dovrebbe riguardare anche le visite a famigliari: la raccomandazione è sempre quella di muoversi il meno possibile e creare meno occasioni possibili di contatto. Nelle linee guida del Dpcm si legge «sono vietate le feste nei luoghi chiusi e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». E anche in questo caso, con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie.

IL DECRETO Dopo il 3 dicembre torna tutto come prima?

Il 3 dicembre è la scadenza del Dpcm e anche della prima ordinanza del ministro della Salute con cui si suddividono le regioni nelle tre fasce di rischio: rosso, arancione e giallo. Secondo il decreto, in questi quattordici giorni di validità, il ministro deve valutare l’andamento di contagi e ricoveri, nonché gli effetti delle misure applicate, nei vari territori, dopo di che può emettere nuove ordinanze: il rischio può essere attenuato e dunque la speranza per i Piemonte è di passare almeno alla “zona arancione”, che prevede sempre il coprifuoco ma misure meno restrittive, in particolare per quanto riguarda il commercio e gli spostamenti personali. La valutazione del rischio avviene d’intesa con gli organi competenti delle regioni interessate. Se il 3 dicembre, però, la situazione dovesse rimanere «ad alto rischio», le misure potrebbero essere confermate o addirittura intensificate.