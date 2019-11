Amici per la pelle

Cosa succede quando si incontrano un cane e un leone? Se pensate a lotte furibonde, a duelli ferali oppure – peggio – al povero cane sbranato inevitabilmente dalle fauci del re degli animali, vi sbagliate di grosso.

A volte la realtà supera la fantasia e la dimostrazione la offre la visione di questo filmato. Guardate un po’ come si comportano i due animali: a un certo punto si danno pure la zampa, come due amici per la pelle.