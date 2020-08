«Così gioco a teatro sul dramma lavoro»

«Da tre anni portiamo in giro questo spettacolo, continuano a chiedercelo e noi siamo felici di tenerlo in cartellone»: con il giusto orgoglio, Beppe Rosso introduce così “Piccola società disoccupata”, storia di tre interpreti di diversa generazione alle prese con vari ruoli in un gioco cinico ed esilarante, in scena da venerdì 21 a domenica 23 agosto alle 21 sul palco del Teatro Carignano per la rassegna estiva Summer Plays. Il copione nasce da due lavori del commediografo francese Rémi De Vos rielaborati dall’attore, ed è portato in scena da Acti Teatri Indipendenti con il sostegno di Tap Torino Arti Performative: Rosso – che ne è anche il regista – è sul palco con due giovani colleghi, Ture Magro e Barbara Mazzi.

Come possiamo presentare lo spettacolo?

«È un calembour di situazioni che affrontano il tema del lavoro, argomento molto complesso per cui ovviamente non diamo soluzioni: ci limitiamo a mettere in evidenza certi paradossi, lavorando soprattutto sulla contrapposizione tra anziani e giovani.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++