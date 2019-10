Così la città cambia pelle

Mi piacerebbe poter rassicurare tanti esercenti e artigiani dicendo loro che la tanto temuta nuova Ztl non si farà, perché tutto sommato a questa amministrazione non è che riescano proprio tutte con il buco le ciambelle delle rivoluzioni (osservare la situazione anagrafi per capire) e tracciare piste ciclabili è infinitamente più facile che gestire varchi elettronici e controlli con fatturazione incorporata secondo i piani annunciati. Ma al di là degli auspici, temo che non basterebbe a placare questa preoccupazione diffusa, per certi versi anche questo esodo. Che è già iniziato: da buona parte del centro, c’è chi si sposta al di là del fiume. E non è detto che sia un male, per l’altro quartiere. E’ che il centro sta cambiando pelle: via Roma la vediamo, outlet dei grandi marchi e delle multinazionali, mentre vuole essere uno shopping di qualità quello di via Lagrange e via Carlo Alberto tra boutique, la Rinascente e le pasticcerie. Con l’esodo di alcune attività, cambieranno pelle anche altri quartieri, magari, come a Borgo Rossini e Regio Parco. E non è detto che sia per forza di cose un male. Ma occorre che questo processo sia in qualche modo disciplinato, non dai divieti e dalle Ztl, bensì dai progetti sul lungo periodo. Perché non basta, all’amministrazione, dire che si vuole un centro più a misura d’uomo, con meno inquinamento e con una mobilità sostenibile: occorre anche capire come si vuole il resto della città, quale dovrà essere l’evoluzione, la crescita guidata. Si chiama visione. E se manca quella non te la danno certo le telecamere per il controllo del traffico o dei varchi.