Così rischiamo una vera paralisi

Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi immagino che parli con dati alla mano. E dunque la sua sferzata al Governo inferta con la ferocia di quel milione di posti di lavoro a rischio in Italia, non va sottovalutata. Specie qui, nell’ex capitale dell’auto, culla del più sofisticato design automobilistico del mondo. Già perché un milione di licenziamenti nel Paese corrispondono occhio e croce a 79/80mila in Piemonte, la maggior parte a Torino e nella sua provincia industriale. Una batosta che possiamo addebitare al Covid, ma non solo. Qui la crisi incombe da anni e molte delocalizzazioni, a cominciare dal settore dell’auto ma non solo, hanno già sfoltito duramente la nostra forza lavoro. Dunque piove sul bagnato e ad esaminare i dati che provengono da fonte sindacale, c’è da farsi venire i sudori freddi. Perchè le perdite nel campo dell’occupazione devono tenere conto di quei lavoratori che appaiono “invisibili” rispetto al tempo indeterminato. Parlo delle mancate stabilizzazioni dei contratti a termine, giù del 42 per cento rispetto allo scorso anno, della triste conta dei contratti occasionali (-72 percento) e della cassa integrazione che è cresciuta del 936 per cento durante (e dopo) la pandemia. Sarà un autunno rovente ma non si può rimandare la ricerca di soluzioni. A cominciare dalla necessità di rimettere in campo tutte le forze produttive. Ieri quadri e dirigenti della Comau (Gruppo Fca) hanno puntato il dito contro il lavoro casalingo. Serve tornare in azienda, per la produttività e anche per il morale dei lavoratori. Lo scudo protettivo va cercato in azienda, rispettando l’uso di mascherine e il distanziamento sociale. Ma dobbiamo tirarci su le maniche e smettere di vivacchiare sul divano. Alla faccia del virus e di quelli che gufano.

