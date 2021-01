Cosmonova, finisce la cassa. Licenziamento per gli operai

Doccia fredda per i circa 40 lavoratori della Cosmonova di Trofarello che nei prossimi giorni si vedranno recapitare le lettere di licenziamento. Il 7 gennaio scadrà il termine per la cassa integrazione, dopodiché i dipendenti, per cui sarà impossibile chiedere ulteriori ammortizzatori sociali, dovranno accedere alla Naspi. Questo in attesa del 28 gennaio, quando verrà letto il verbale del bando di vendita a cui, pare, parteciperà un solo interlocutore che in mano avrebbe 160mila euro utili per acquisire i soli macchinari.

La speranza di una mediazione era appesa alla videoconferenza tra curatela, parti sociali, Regione e Comune che si è tenuta ieri pomeriggio in municipio, alla presenza di una delegazione dei lavoratori della ex azienda produttrice di profumi e prodotti per l’igiene personale dichiarata fallita nel dicembre 2019.

