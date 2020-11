Ecco il costo del Covid: 2.700 euro a persona, Pil ai livelli del 1995

Il Covid costerà a ciascun italiano circa 2.500 euro. Questa la media nazionale, almeno: in Piemonte si arriverà a 2.762 euro a testa, con una perdita del 9,9% rispetto all’anno scorso. Il calcolo è del centro studi della Cgia di Mestre, che ha valutato l’impatto della pandemia, in particolare della seconda ondata, sul Pil del Paese e sul valore aggiunto per abitante.

Indietro di 25 anni

Secondo questo studio, l’Italia tornerà in pratica a livelli del 1998, ma ancora una volta andrà peggio al Piemonte, che si attesterà, con una perdita del 10,1% sui valori del 1995. Come a dire che il Covid ci riporterà indietro di circa venticinque anni.

Dall’associazione di Mestre, inoltre, tengono a ribadire che si tratta di «dati sottostimati», non tenendo conto degli ultimi Dpcm approvati in queste settimane.

