Cottolengo e Sermig insieme per i poveri di Torino: donati 3.925 chili di alimenti

Cresce la risposta dei torinesi alla Raccolta alimentare solidale promossa dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) e dall’Arsenale della Pace del Sermig.

RACCOLTI QUASI 4MILA CHILI DI ALIMENTI

Sabato 19 ottobre presso i supermercati «Il Gigante» di corso Marche e via Cigna e «Lidl» di via Bologna sono stati raccolti 3.925 chilogrammi di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia che saranno destinati a persone e famiglie in difficoltà che ogni giorno bussano alle porte della Piccola Casa e del Sermig. Rispetto alla precedente raccolta si è registrato un aumento del 30% di cibo donato.

BANCHETTI ALLESTITI DAI VOLONTARI

Numerosi volontari del Cottolengo e i giovani dell’Arsenale della Pace hanno allestito i banchetti e prestato servizio lungo tutta la giornata di sabato scorso.

I POVERI DI TORINO RINGRAZIANO

«I poveri di Torino – ha sottolineato don Giovanni Morero, vice padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza – ringraziano tutti coloro che hanno risposto all’invito di Gesù: ‘avevo fame e mi avete dato da mangiare … Quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me’ (Mt 25)».

UN’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’

La Piccola Casa e il Sermig hanno infine ringraziato i Direttori dei supermercati coinvolti e tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa di solidarietà.