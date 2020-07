Countdown scudetto CR7 tra storia e record. «Juve, ci siamo quasi»

A vederlo in campo, la notizia della mancata assegnazione del Pallone d’Oro 2020, sembra non aver turbato molto Cristiano Ronaldo. «Cristiano è un fuoriclasse nella testa – ha detto Sarri a fine partita: ha una capacità di recupero tra una partita e l’altra stupefacente, soprattutto dal punto di vista mentale. E quando sente l’odore è impressionate». L’odore dei trofei, l’odore dei record. La sua testa non smette mai di porsi obiettivi, a partire dalle vittorie nelle partitelle alla Continassa. Continuano a macinare record su record, la Juve e CR7. Perché il club bianconero e il fenomeno portoghese viaggiano a braccetto: il nono titolo consecutivo sembra ormai una formalità, il numero 7 ha riscritto la storia. Giusto ventiquattro mesi fa, il 16 luglio 2018, muoveva i primi passi all’Allianz Stadium per la presentazione da nuovo giocatore della Juve, ora ha superato quota 50 gol in A, il più veloce in assoluto. CR7 è anche il primo nella storia a fare cifra tonda in Italia, in Spagna e in Inghilterra.

