Covid-19, Cirio chiede poteri straordinari al Governo: “Come a Genova per il Morandi”

“Poteri straordinari per gestire l’emergenza”. Li chiede al Governo, attraverso una esplicita richiesta da parte della Regione Piemonte, il presidente Alberto Cirio. Durante il Consiglio regionale in videoconferenza il governatore ha infatti spiegato che “con le regole vigenti, tra due anni saremo ancora qui”.

Serve invece rapidità d’azione e Cirio, a supporto delle sue richieste, cita l’esempio di Genova: “Per agire rapidamente abbiamo bisogno di poteri straordinari, come è stato fatto per la ricostruzione del Ponte Morandi. Il sindaco di Genova, in quel caso, ha avuto il potere di derogare a una serie di norme e presto sarà inaugurato il nuovo ponte”.

Quindi la richiesta ai consiglieri: “Chiedo al Consiglio regionale di valutare l’approvazione di un documento perché io possa chiedere al Governo poteri straordinari. Senza averli rischiamo che tutto il lavoro venga ritardato, soprattutto nella ricostruzione per il dopo”.