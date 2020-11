Coronavirus, 3.149 nuovi contagi in Piemonte, ricoveri in calo ma sale il numero dei decessi

In terapia intensiva 8 pazienti in meno rispetto a ieri. Negli altri reparti - 70. Decedute 97 persone positive al virus

Emergenza coronavirus: si conferma in discesa la curva dei ricoveri in Piemonte. In terapia intensiva, infatti, secondo i dati i dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione, ci sono, al momento, 8 pazienti in meno rispetto a ieri. Negli altri reparti – 70. Il totale ora è, rispettivamente, di 395 e 4.922 ricoverati.

SALE IL NUMERO DEI DECESSI

Sale invece il numero dei decessi di persone risultate positive al Covid: 97 di cui 6 relativi alla giornata odierna. I nuovi casi di contagio sono invece 3.149 (per il 40,1% asintomatici), a fronte di 23.141 tamponi processati (pari al 13,6%).

I POSITIVI SU BASE PROVINCIALE

Il totale dei casi positivi diventa quindi 162.153, così suddivisi su base provinciale: 13.887 Alessandria, 7.486 Asti, 5.632 Biella, 22.188 Cuneo, 12.413 Novara, 86.647 Torino, 6.196 Vercelli, 5.324 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 911 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.469 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

GUARITE 3.869 PERSONE

Le persone in isolamento domiciliare sono 72.272. tamponi diagnostici finora processati sono 1.513.586 (+ 23.141 rispetto a ieri), di cui 780.306 risultati negativi. Infine i nuovi casi di guarigione sono 3.869.