Covid: 5.258 nuovi contagi e 81 morti in Piemonte nelle ultime 24 ore

E’ di 5.258, di cui 2.113 asintomatici, il totale dei nuovi casi di contagio da Covid-19 registrato, oggi, in Piemonte dall’Unità di Crisi della Regione. Dati del bollettino alla mano, i pazienti guariti sono complessivamente 45.694 (+1.741 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4.625, Asti 2369, Biella 1.432, Cuneo 5.346, Novara 3.617, Torino 24.452, Vercelli 1.893, Verbano-Cusio-Ossola 1.460, extraregione 267, oltre a 233 in fase di definizione.

I DECESSI SONO 4.964

Sono 61 i decessi di persone risultare positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4.964 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 775 Alessandria, 306 Asti, 253 Biella, 511 Cuneo, 475 Novara, 2.187 Torino, 258 Vercelli, 149 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte assommano, complessivamente, a 117.312 (+5.258 rispetto a ieri, di cui 2.113, pari al 40%, asintomatici). L’unità di crisi precisa il dato odierno contiene un riallineamento dei casi dei giorni precedenti. I casi sono così ripartiti: 2046 screening, 1303 contatti di caso, 1909 con indagine in corso; per ambito: 675 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 376 scolastico, 4207 popolazione generale.

LA SUDDIVISIONE SU BASE PROVINCIALE

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 10.126 Alessandria, 5.345 Asti, 4.009 Biella, 15.023 Cuneo, 8.736 Novara, 64.394 Torino, 4.325 Vercelli, 3.423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 742 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.189 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

LIEVE AUMENTO DEI CASI IN TERAPIA INTENSIVA

I ricoverati in terapia intensiva sono 353 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.890 (+57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 61.411.I tamponi diagnostici finora processati sono 1.239.594 (+22.778 rispetto a ieri), di cui 668.246 risultati negativi.