Covid, anche in Piemonte scatta il coprifuoco: via al “lockdown notturno” a partire da lunedì

Blocco dalle 23 alle 5: per gli spostamenti, consentiti solo per comprovate necessità e urgenze, torna l'autocertificazione

Emergenza Covid: dopo l’exploit nei contagi, anche il Piemonte ha deciso di “cautelarsi” con il coprifuoco, adottando il blocco totale notturno dalle 23 alle 5 del mattino, vietando dunque gli spostamenti se non per comprovate urgenze (esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora) che dovranno essere comunque certificate attraverso una autodichiarazione.

MISURE DOLOROSE MA CONDIVISE

Ad annunciarlo, il governatore Alberto Cirio. “Sono misure dolorose, ma condivise perché l’aumento del contagio degli ultimi giorni impone regole più rigide” ha commentato il presidente in merito al varo del coprifuoco.

IN RIUNIONE CON LA GIUNTA

“Stiamo valutando il da farsi, decideremo entro stasera”, aveva detto il presidente della Regione intervenendo, questo pomeriggio, ad “Un giorno da pecora”, il programma di Radio Uno. Fin dalle prime ore del mattino il governatore è stato in riunione con la sua giunta, insieme con esperti e direttori sanitari per verificare la tenuta degli ospedali.

CONFRONTO CON ENTI LOCALI, POI L’OK

L’esecutivo regionale si è confronto a lungo anche con gli enti locali, i prefetti e le associazioni di categoria prima di prendere la decisione. Alla fine, ecco arrivare l’annuncio con il via libera al lockdown notturno anche in Piemonte. La misura sarà introdotta a partire da lunedì 26 ottobre.

Coprifuoco, clicca qui per scaricare l’ordinanza n. 833 della Regione

Spostamenti, clicca qui per scaricare il modello dell’autocertificazione