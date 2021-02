Covid, arrivate in Piemonte le prime 17.800 dosi di vaccino AstraZeneca [FOTO]

Saranno utilizzate per le forze dell'ordine

Sono arrivate in Piemonte le prime 17.800 dosi di vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato su Facebook il governatore Alberto Cirio: “Le useremo per avviare la campagna vaccinale delle nostre forze dell’ordine, forze armate e di polizia municipale. Con le prossime consegne inizieremo anche la vaccinazione del personale scolastico e universitario con meno di 55 anni, che rappresenta il target d’età per cui si può usare questo vaccino”.