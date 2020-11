Covid, Cirio attacca: “Stop a misure spot, Italia è tutta zona rossa. Sacrifici? Ok, ma devono farli tutti”

Emergenza coronavirus: servono “misure omogenee. Quelle fatte a spot, temporale o geografico, ci hanno già dimostrato che servono a poco”. Lo ha detto il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, questa sera, ospite della trasmissione “I numero della pandemia”, in onda su Sky Tg24.

VIRUS NON GUARDA I CONFINI

“Se noi chiudiamo quindici giorni, ma altre regioni non lo fanno, anche vicino a noi, è difficile uscire dalla pandemia. Il virus non guarda i confini” ha proseguito il presidente della giunta regionale. “Dall’emergenza – ha aggiunto ancora Cirio – esce l’Italia, tutta insieme”.

FARE SACRIFICI? OK, MA LI DEVONO FARE TUTTI

E ancora: il Piemonte “è pronto a fare sacrifici ma li devono fare tutti perché altrimenti non si capiscono” ha rilanciato il presidente. Visto che “fare sacrifici vuol dire chiudere un’azienda, chiudere un’attività, stare chiusi in casa, limitare delle libertà personali bisogna che queste scelte abbiano una logica chiara, ben spiegata e soprattutto che servano” ha sottolineato.

NON RIPETERE GLI ERRORI DI MARZO

“Non contesto di essere in zona rossa, ma il problema è più ampio e diffuso. O a livello nazionale lo si aggredisce in modo omogeneo o rischiamo di fare come a marzo, quando si chiudeva per province, un errore come è stato dimostrato” ha argomentato ancora Cirio. “Se chiedo un sacrificio ai piemontesi, lo devono fare anche quelli che hanno le stesso condizioni dei piemontesi” ha quindi rilanciato il primo inquilino del palazzo di piazza Castello.

L’ITALIA E’ TUTTA ROSSA

“L’Italia è tutta rossa. E io come spiego ai nostri ristoratori che rimangano chiusi, e che temono di non riaprire, che a poche decine di chilometri invece si può restare aperti? Manca una logica d’insieme” ha concluso il governatore.