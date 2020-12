Covid, Cirio: “Da domenica 13 dicembre il Piemonte passerà in zona gialla”

Covid: Regione Piemonte verso la “zona gialla“, primo e più basso livello di rischio dell’emergenza epidemiologica? A sentire il governatore Alberto Cirio, sembra proprio di sì.

DAL 13 PIEMONTE IN ZONA GIALLA

“Da domenica 13 dicembre il Piemonte sarà zona gialla” ha detto, infatti, il presidente della giunta regionale intervenendo al Lingotto, durante la presentazione di “Green Pea“, il primo “Department store” al mondo interamente dedicato al tema della sostenibilità, ideato da Oscar Farinetti.

INDICE RT IN DISCESA

“I dati oggi – ha argomentato Cirio – ci danno un indice Rt (quello che misura il livello dei contagi, ndr) sceso allo 0,74. Dunque ancora in calo“. “Sono dati, però, che dobbiamo consolidare e mantenere per sempre” ha concluso il governatore del Piemonte.