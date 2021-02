Covid, Cirio: “Dati confortanti, Piemonte ancora in zona gialla”

Il Piemonte dovrebbe restare un’altra settimana in zona gialla. Lo ha detto oggi, in conferenza, il governatore Alberto Cirio: “Domani è giornata di esami per la nostra Regione, siamo al report numero 38 ormai. Tra oggi e domani potrebbe cambiare qualche decimale, ma i dati della settimana sono molto confortanti, in quanto l’Rt medio è passato dallo 0,89% della scorsa settimana allo 0,82% di questa”.

“Abbiamo una riduzione dell’Rt, e scendono anche gli altri due indicatori che seguiamo con particolare attenzione – spiega Cirio -. L’occupazione nelle terapie intensive passa dal 26% della settimana scorsa al 24% attuale, e quella negli altri reparti scende dal 40% al 37%. Con questi dati ci sono tutti i presupposti affinché il Cts confermi l’attuale scenario, dunque ancora una settimana in zona gialla”.

Il governatore ha però sottolineato che bisogna essere prudenti, molto prudenti: “essere in giallo è il frutto di un percorso fatto di sacrifici personali, economici e di libertà”.