Covid, Cirio: “Dati del Piemonte da zona gialla, attendiamo decisione”

In serata possibili novità per la Regione. Il governatore: "Ad oggi nessuna spia accesa, tutti i parametri sono buoni"

Il governatore della Regione Alberto Cirio spinge per il passaggio del Piemonte dalla zona arancione alla zona gialla in attesa della decisione del ministro Speranza attesa in serata.

“IN PIEMONTE NESSUNA SPIA ACCESA”

“Ad oggi in Piemonte non ci sono più spie accese – ha detto Cirio -. Il report del 22 gennaio, riferito alla settimana dell’11-17, era già da zona gialla. Il nostro intervallo di RT era sotto l’1, parametro per rimanere giallo, e questa settimana i dati sono anche migliori, con l’RT intorno allo 0.8. Sono sotto la soglia di allerta anche terapie intensive ed ordinarie, che sono scese dal 43 al 40%”.

“DATI DA ZONA GIALLA, SERVE CHIAREZZA”

“I dati degli ultimi 14 giorni sono da zona gialla e rispettano quanto richiesto dal Dpcm già da tempo per il passaggio di colorazione. C’è una diversità di interpretazione – ha proseguito il governatore – e serve quindi più chiarezza: questi numeri sono frutto dei sacrifici dei piemontesi. Siamo in attesa di novità, in serata avremo la risposta”.