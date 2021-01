Covid, Conte firma il nuovo Dpcm: Piemonte verso la zona arancione

Le regole: per i bar divieto di asporto dalle 18. Da lunedì scuole superiori in presenza "almeno al 50% e fino al 75%"

Il premier Giuseppe Conte ha firmato, in mattinata, il nuovo Dpcm contro l’emergenza Coronavirus per il paese. Cambiano ancora le norme per i locali e per le scuole: le regole saranno valide a partire da domani e fino al prossimo 5 marzo.

Il ministro Speranza, inoltre, firmerà presto l’ordinanza che prevede il passaggio di tre regioni in zona rossa. Per il Piemonte, invece, ci sarà il passaggio in zona arancione a partire da domenica.

BAR E LOCALI

Altra restrizione in arrivo per bar e locali specializzati nella vendita di bevande: è vietato, infatti, l’asporto per tutte le attività “senza cucina” a partire dalle 18.

SCUOLA

Per le zone gialle ed arancioni nuove norme per le scuole superiori, valide a partire da lunedì: previste “forme flessibili” dell’organizzazione dell’attività didattica, con l’ingresso in presenza di almeno il 50% (e massimo al 75%) degli studenti in presenza. Restano aperte integralmente in presenza scuole dell’infanzia, elementari e medie. Nelle zone rosse didattica a distanza per gli studenti dalla seconda media in poi.

SCI

Stop agli impianti sciistici, che rimarranno chiusi almeno fino al 15 febbraio. Da tale giorno, poi, potranno eventualmente aprire secondo delle linee guida volte ad evitare assembramenti.

SPOSTAMENTI

Spostamenti consentiti nell’ambito del proprio Comune, solo una volta al giorno e nel rispetto del coprifuoco previsto dalle 22 alle 5. Per le visite in altri domicili, invece, il limite è di due persone non conviventi, eccetto minori di 14 anni. Nei comuni con meno di 5mila abitanti, inoltre, consentiti spostamenti per una distanza non superiore ai 30 km.

MUSEI, CROCIERE E PALESTRE

Musei, istituti e luoghi di cultura saranno aperti nelle zone gialle dal lunedì al venerdì, ma resteranno chiusi in Piemonte e nelle altre zone arancioni o rosse. Via libera alle crociere, nel rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria, ancora chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri scommesse.