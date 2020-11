Covid, da oggi operativi 13 hotspot in Piemonte per effettuare i tamponi rapidi

Tamponi rapidi: ai 12 hotspot per i test naso-faringei operativi da questa mattina (lunedì 16 novembre) un po’ in tutta la regione Piemonte (l’ultimo, il “Drive Through Difesa” ad accesso in auto, è stato attivato, sabato scorso, nel parcheggio dell’Allianz Stadium di Torino), se n’è aggiunto un tredicesimo, che da oggi aprirà i battenti a Borgosesia (Vc), negli spazi dell’ospedale di via Ilorini Mo 19.

DA DOMANI OPERATIVI 4 HOTSPOT

Da domani, martedì 17 novembre, saranno inoltre operativi altri 4 punti (accessibili a bordo dell’auto o a piedi) in cui sarà possibile effettuare il test antigenico rapido: a Valenza (Al), in viale Santuario 76; a Tortona (Al), in via Milazzo 1; ad Acqui Terme (Al), in via Alessandria 1 e infine a Borgomanero (No), in via Volontari del sangue (fronte parcheggio).

ALTRI 5 PUNTI NEL CUNEESE

Nei prossimi giorni verranno poi attivati altri 5 hotspot, rispettivamente: a Cuneo, Bra (Cn) Mondovì (Cn), Savigliano (Cn) e Biella.