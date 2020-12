Covid, gli esperti dicono no allo screening di massa in Piemonte: “Poco opportuno”

Screening di massa con tamponi antigenici in Piemonte? “Sarebbe poco opportuno”. E’ il parere espresso dal Gruppo di lavoro degli epidemiologi, composto da Giuseppe Costa, Paolo Vineis, Lorenzo Richiardi, Chiara Pasqualini e Carlo Di Pietrantonj, coordinato dal professor Pietro Presti, consulente strategico Covid della Regione Piemonte.

GLI ASPETTI DA VALUTARE

“Due sono gli aspetti importanti da valutare: la sostenibilità del programma e l’affidabilità del test. Da un lato occorre dimostrare che l’impiego di energie e risorse che richiede il programma sia opportuno e realizzabile nel contesto dato rispetto ad altri impieghi alternativi. Dall’altro lato, il tampone con test rapido antigenico presenta limiti soprattutto di sensibilità che ne raccomandano l’impiego solo in situazioni di più significativa frequenza di infezione, come, ad esempio, in popolazioni ad alto rischio o in determinati contesti” dicono gli esperti.

IL PARERE

“Ebbene, nell’attuale scenario epidemiologico che vede una diminuzione costante della

circolazione dell’infezione, tenuto conto del persistere delle attuali misure di confinamento per tutto il periodo delle festività, così come previsto dall’ultimo Dpcm di dicembre, e considerato che i benefici maggiori di uno screening di massa potrebbero essere considerati meritevoli solo in una situazione di alta circolazione del virus, al netto di tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene poco opportuno procedere con un programma di screening di massa – affermano -. Si ritiene, invece, più opportuno e strategico concentrare le risorse nella ripresa e nel miglioramento del sistema di tracciamento dei contatti che include un uso appropriato dei test rapidi, che insieme alle misure di prevenzione (distanziamento, mascherina, lavaggio mani) possono moderare le

spinte di risorgenza epidemica a fronte dei prossimi allentamenti dell’attuale

confinamento differenziato. E’ ragionevole invece considerare l’opportunità di impiegare

lo screening in determinati contesti che per loro caratteristiche richiedono strategie di testing mirate (ad es. rsa, personale sanitario, scuola, forza dell’ordine, determinati target di popolazione, ad esempio)”.