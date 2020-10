Emergenza Covid, corteo di taxi invade il centro storico di Torino: “Se in città tutto è chiuso noi chi trasportiamo?”

L’onda lunga dei taxi invade il centro storico di Torino sfilando davanti ai palazzi delle istituzioni. Mattinata di protesta in città dove oltre 180 taxi hanno “occupato” la centralissima piazza Castello.

LA PROTESTA CONTRO LE MISURE ANTI COVID

La manifestazione, spontanea e senza sigle sindacali, è stata organizzata per contestare le nuove misure anti-Covid adottate dal Governo nei confronti di bar e ristoranti e il “coprifuoco” voluto dalla Regione Piemonte a partire dalle 23 di questa sera.

SE TUTTO E’ CHIUSO, CHI PRENDERA’ I TAXI?

Il corteo ha toccato tutti i “simboli” istituzionali, passando davanti Palazzo Civico, Regione ed anche sotto la Prefettura. “Se in città tutto è chiuso chi prenderà i taxi?”, hanno spiegato i taxisti. “Ci servono aiuti e incentivi per coprire le perdite“, è stato il loro appello.

DISPONIBILI 24 ORE SU 24 MA PER NOI SOLO BRICIOLE

Una delegazione è stata ricevuta dall’assessore regionale Fabrizio Ricca. “Ci siamo sempre stati, abbiamo garantito un servizio 24 ore su 24 mettendo a rischio la nostra salute e quella delle nostre famiglie. Le briciole stanziate per questo settore non sono bastate neanche per pagare quelle tasse mai sospese o abbuonate”, recitava un volantino distribuito, questa mattina, in città.

NON COINVOLTI NEL TRASPORTO DEGLI STUDENTI

“Piuttosto che coinvolgerci nel trasporto degli studenti si preferisce ammassarli nei bus, metro e treni come carri bestiame violando spudoratamente le regole sul distanziamento sociale e mettendo a rischio la salute dei nostri ragazzi. Nel Dpcm di agosto sono stati approvati 35 milioni destinati ai buoni taxi per le famiglie meno abbienti. Dove sono finiti?”, hanno concluso i taxisti torinesi.