Covid, via libera al nuovo Decreto: scatta la “stretta” di Natale. Conte: “Decisione sofferta ma nuove misure necessarie”

L’obiettivo è chiaro: evitare una terza ondata. Per questo motivo, con l’arrivo delle festività di Natale ed il conseguente rischio di esodi e spostamenti, il governo Conte ha deciso di optare per misure di contenimento del virus più restrittive.

VIA A DECRETO LEGGE DOPO DISCUSSIONE

Da qui l’ultimo Decreto legge, approvato in serata. Un testo di 3 soli articoli, con le nuove misure per il periodo delle festività natalizie, approvato dopo una lungo confronto all’interno del governo e con le Regioni. Una discussione che con l’avvicinarsi delle vacanze si è fatta sempre più tesa: all’insofferenza dell’opposizione che chiedeva all’esecutivo scelte chiare e rapide per dare agli italiani certezze il prima possibile, si è aggiunta quella della maggioranza, come ha fatto chiaramente capire il leader del Pd Nicola Zingaretti quando ha annunciato che, nel caso in cui il premier non avesse scelto la linea dura, il Lazio sarebbe andato per conto suo. “Bisogna mettere in sicurezza il Natale, la zona gialla non basta più, è inutile girare attorno al problema. Rischiamo che gennaio e febbraio possano diventare drammatici”.

ZONA ROSSA E ARANCIONE

Il nuovo Decreto stabilisce per l’Italia una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio). Per gli altri giorni, feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) la zona sarà arancione. Il coprifuoco resta alle 22. Per quanto riguarda il periodo di “zona rossa”, è prevista la chiusura delle attività commerciali al dettaglio – ad eccezione di ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – mentre bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pub potranno effettuare solo consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.

SPOSTAMENTI E CASO PARENTI STRETTI

Sarà invece consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”. Consentiti gli spostamenti (ma solo fino a un massimo di due persone, al netto dei minori di 14 anni) per raggiungere l’abitazione di congiunti non conviventi così da consentire comunque ai parenti più stretti di vedersi per il cenone.

CONTE: “DECISIONE SOFFERTA”

“Il metodo di suddividere l’Italia in zone ha funzionato. Abbiamo riportato la curva del contagio sotto controllo e già nei prossimi giorni tutte le regioni potrebbero entrare nella zona gialla” ha commentato il premier, Giuseppe Conte, subito dopo l’approvazione del nuovo Decreto. Tuttavia, ha poi aggiunto, la “situazione permane difficile in tutta Europa. Il virus circola ovunque e c’è forte preoccupazione per un’impennata nel periodo natalizio”. “Il Cts – ha proseguito il capo dell’esecutivo – si è riunito l’altro giorno, ci ha fatto pervenire un verbale, in cui esprimeva forte preoccupazione per gli assembramenti. Dobbiamo quindi intervenire, non è una decisione facile ma sofferta”. “Non stiamo perdendo tempo – ha poi ribadito ancora il presidente del Consiglio – perché queste misure riguardano il periodo 24 dicembre-6 gennaio: si tratta di un intervento ulteriore per rafforzare il piano natalizio già predisposto con un certo anticipo”. Per Conte: “si preannuncia una circolazione del virus sempre più insistente che richiede ulteriori misure, noi interveniamo subito, anche a distanza di qualche giorno” ha quindi aggiunto ancora il premier”. “Abbiamo davanti la fine di questo incubo, e nonostante le misure restrittive ci avviamo al Vaccine day” ha quindi affermato il presidente del Consiglio. “Dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare l’attenzione”, ha ribadito. “Non prevediamo che il vaccino sia obbligatorio ma promuoviamo una campagna per rassicurare sulla sicurezza e sarà offerto a tutti e speriamo che tutti lo facciano” ha rilanciato. Infine, una battuta anche sulla scuola: “al governo sta particolarmente a cuore la piena ripresa delle attività scolastiche. Abbiamo programmato un recupero della didattica in presenza dal 7 gennaio, stiamo lavorando tantissimo. I tavoli presso le prefetture stanno funzionando” ha concluso il presidente del Consiglio.