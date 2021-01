Covid in Piemonte, consentite visite parenti in ospedale e assistenza parto

Gli ospedali del Piemonte riaprono parzialmente ai familiari dei pazienti. Le linee guida del Dirmei hanno dato il via libera alle visite dei congiunti a pazienti ricoverati in particolari criticità cliniche o psicologiche e per l’assistenza alle donne partorienti, indicando tutte le regole da seguire.

«Superare l’isolamento estremo dei pazienti in ospedale – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – anche se solo per una parte selezionata di malati, risponde alla necessità di reintrodurre un elemento di naturale, ma ‘cruciale’ umanità nel vissuto dei contagiati e dei loro famigliari, augurandoci che possa trattarsi di un primo passo verso il graduale ritorno alla normalità. Il conforto degli affetti è un aspetto da tenere nella massima considerazione, compatibilmente con lo stato di necessità degli ospedali».

Un’equipe multidisciplinare di reparto, composta da medico, infermiere e psicologo clinico, determineranno se concedere visite a parenti, cosa che sarà ancora più delicata in caso di malati Covid: in quel caso si potrebbe rendere necessario un tampone rapido, necessariamente negativo. Gli incontri dureranno massimo 20 minuti.

Determinate anche le modalità di assistenza in presenza a donne durante il travaglio: nel caso né la partoriente né la persona scelta siano positivi al Covid, è sufficiente indossare mascherina FFP2 e camice filtrante. Nel caso contrario che uno dei due sia positivo, il visitatore dovrà indossare una dotazione di Dpi completa.

«L’isolamento in ospedale – sottolinea Emilpaolo Manno, direttore del Dirmei, che ha guidato il gruppo di lavoro, con il contributo fondamentale della referente di psicologia dell’Unità di crisi, Monica Agnesone, e dell’urgentista Fabio De Iaco – costituisce una condizione inedita, con la quale si devono confrontare i pazienti, i loro congiunti, ma anche gli operatori sanitari, spesso costretti a giocare ruoli per i quali non sono sufficientemente preparati e che, nel contempo, possono generare vissuti di difficile elaborazione. Non dimentichiamoci poi che, pur se molto difficile da dimostrare scientificamente, è opinione comune che il recupero, sia pure parziale, della socialità e degli affetti da parte di pazienti clinici, possa concorrere a un miglioramento della loro condizione. In tutto questo, non dobbiamo dimenticare la primaria esigenza di mantenere un rigido controllo sulle possibilità di trasmissione del virus. Le nostre linee guida cercano di coniugare queste due insopprimibili necessità: avviare un processo di ‘riumanizzazione’ all’interno dei presidi e farlo nella massima sicurezza».