Covid, la nuova ordinanza: da lunedì Piemonte in zona arancione

Il Piemonte abbandona la zona gialla dopo quasi un mese e passa nuovamente in zona arancione, a partire dal 1° marzo.

L’ORDINANZA

A deciderlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che dopo gli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità ha deciso nel cambio di colorazione anche di Liguria (da arancione a gialla) Marche e Lombardia (da gialla ad arancione) e di Basilicata (che diventa zona rossa).

COSA CAMBIA IN ZONA ARANCIONE

Cambi significativi, quindi, almeno per la prossima settimana: chiuderanno nuovamente bar e ristoranti, anche a pranzo. Per i locali sarà consentito dunque solo l’asporto. Stop anche agli spostamenti non strettamente necessari all’esterno del Comune di residenza, che sarà vietato lasciare eccetto per motivi di lavoro, salute o altre emergenze.

CIRIO: “RISTORI IMMEDIATI”

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha poi confermato il tutto via social: “L’Rt è cresciuto e si attesta sopra l’1 e la pressione ospedaliera sta aumentando – ha scritto -. Ci viene chiesto purtroppo un nuovo sforzo e so che è un sacrificio grande. Al nuovo Governo abbiamo sollecitato che i ristori per le attività costrette a fermarsi siano immediati”.