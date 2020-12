Covid, la protesta degli operatori del “Wedding” in piazza Castello: “Salviamo il mondo del sì”

Emergenza Covid: il settore Wedding & Events scende in piazza a Torino, per denunciare i contributi insufficienti, se non addirittura nulli, di fronte a una perdita di fatturato dell’80 per cento dall’inizio della pandemia.

ATELIER IN PIAZZA CASTELLO

La centralissima piazza Castello, si è così trasformata in una sorta atelier di abiti da sposa a cielo aperto, allestito proprio davanti al palazzo della Regione Piemonte.

TUTTI IN PIAZZA PER SALVARE IL “MONDO DEL SI”

Dagli organizzatori di matrimoni agli operatori delle fiere come “Idea sposa” fino a chi crea e vende gli abiti il motto scandito è stato il seguente: “Salviamo il mondo del si”. Una delegazione degli operatori del wedding è stata poi ricevuta dell’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano.