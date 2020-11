Covid, l’appello dei medici di Torino: “Non sospendere le attività in ambulatorio”

“L’attività specialistica ambulatoriale non deve essere sospesa” neanche in questa “fase di emergenza Covid”. Deve proseguire, almeno “nelle strutture territoriali in cui è possibile garantire le cure in piena sicurezza per pazienti e operatori sanitari”. A chiederlo, sono i “camici bianchi” dell’Ordine dei Medici di Torino, facendo loro l’allarme lanciato negli ultimi giorni dagli specialisti ambulatoriali che si sono detti fortemente preoccupati per il “nuovo stop deciso per le prestazioni differibili e programmate”.

ALLARME GIUSTIFICATO

“L’allarme degli specialisti ambulatoriali è assolutamente giustificato – ha commentato il presidente dell’Ordine Guido Giustetto“. Il rischio che si corre, infatti, come avvenuto durante il primo lockdown, “è quello di abbandonare i tanti pazienti non gravi ma affetti da patologie croniche, che possono acutizzarsi senza un’adeguata attività di controllo e di prevenzione” ha concluso.