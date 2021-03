Covid, l’assessore Icardi avverte: “Piemonte verso la zona rossa”

Il Piemonte si avvia al passaggio in zona rossa: ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, che in un’intervista ha espresso tutte le sue preoccupazioni per l’aumento di contagi da Covid nella Regione.

“E’ molto probabile che il Piemonte passi in zona rossa da lunedì prossimo – ha detto Icardi a Radio Veronica One in mattinata -. Il rischio è piuttosto concreto, ci avviciniamo ai 250 positivi per ogni 100mila abitanti, che è la soglia che fa scattare il cambio di colorazione della Regione. E’ un dato che allarma, la variante inglese sta facendo aumentare in modo significativo i contagi. Da domani sera avremo tutti i numeri necessari, mercoledì saremo in grado di dare una proiezione”.