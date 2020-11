Covid, operativo l’ospedale del Valentino: in mattinata il primo paziente [LE FOTO]

Da questa mattina, a Torino, è operativo il presidio ospedaliero realizzato all’interno del Parco del Valentino: 55 tende per ospitare 455 posti letto di cui 447 di degenza, due di intensiva e sei di subintensiva, installate all’interno del V padiglione della struttura.

IN MATTINATA IL PRIMO PAZIENTE

Complessivamente, sono 38 le tende messe a disposizione dalla Regione Piemonte e dal 118, tra queste spicca il modulo Field Hospital, EMT2, una delle 4 strutture presente in Europa e unica in Italia. Undici tende arrivano, invece, da Trento e 6 dalla Croce Rossa. Il costo della realizzazione dell’ospedale ammonta a 1,5 milioni di euro concessi da Fondo di beneficenza di Intesa San Paolo. In mattinata è arrivato anche il primo paziente, trasportato dall’ambulanza della Croce Verde.

IL MESSAGGIO DI CIRIO

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ringraziato i medici ed i più giovani in servizio in un post Facebook: “Francesca e Serena – scrive il governatore postando una foto delle due – sono specializzande della Medicina interna universitaria della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in servizio da oggi all’ospedale temporaneo “Valentino”. Due dei giovani medici che stanno offrendo il loro prezioso supporto al nostro sistema sanitario”. Il tutto anticipato da un hashtag “Grazie”.