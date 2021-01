Covid, parla Cirio: “Idee chiare per far ripartire il Piemonte”

Il governatore in conferenza stampa: "Abbiamo chiuso l'anno con tutti i conti in ordine, ora guardiamo al futuro"

Il governatore Alberto Cirio ha fatto il punto sull’emergenza Covid e sui programmi per il futuro imminente della Regione Piemonte nella conferenza stampa di inizio 2021.

“ANNO DIFFICILE, MA CHIUSO CON CONTI IN ORDINE”

“E’ stato un anno complicato, il Covid ha cambiato la vita di tutti, anche all’interno della nostra Giunta regionale – ha detto Cirio -. Abbiamo chiuso l’anno con tutti i conti in ordine: ora guardiamo al futuro con idee chiare per far ripartire il Piemonte”.

“MEDICINA TERRITORIALE E’ GRAVE CARENZA”

“Gestire l’emergenza è stata un’impresa – ha aggiunto il governatore -, ma ci ha permesso di constatare le eccellenze come gli ospedali, il personale medico, infermieristico e amministrativo. Allo stesso tempo sono emerse carenze gravissime, a partire dal sistema di medicina territoriale, che stiamo lavorando per migliorare. La sanità negli anni è stata vittima di tagli e mancati investimenti che si sono fatti sentire successivamente”.