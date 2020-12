Covid, sostegno economico per le Rsa: alle 13 Cirio in videoconferenza

Oggi alle ore 13 il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori alle Politiche sociali Chiara Caucino e alla Sanità Luigi Genesio Icardi presenteranno le misure per sostenere economicamente le RSA del Piemonte nell’emergenza Covid.

La videoconferenza stampa si svolgerà nella Sala della Trasparenza del Palazzo della Regione, piazza Castello 165 a Torino, nel rispetto delle norme anti-Covid: consentita la partecipazione in presenza (in forma statica con cavalletto) solo di un giornalista/cameraman/fotografo per testata.