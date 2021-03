Il Covid spinge il Toro al terz’ultimo posto. Ora è tutto da rifare

Il Toro è tornato in zona retrocessione: dal pizzico di entusiasmo ritrovato a Cagliari a mercoledì sono passate meno di due settimane, eppure il vantaggio sui sardi di cinque punti si è trasformato in due lunghezze di ritardo. In Sardegna hanno svoltato con Semplici e hanno centrato due vittorie consecutive, mettendo la freccia sui granata alle prese con il Covid-19. E ora la situazione si è invertita: il Toro deve rincorrere, la classifica mette di nuovo i brividi. Si può tornare a parlare di campo, la trasferta di Crotone è dietro l’angolo e al Fila si sta preparando la prossima sfida. La rosa è ridotta all’osso, le assenze saranno pesantissime: ci sono alcune seconde linee come Murru, Buongiorno e Linetty, ma anche titolarissimi come Bremer, Nkoulou e Belotti oltre a chi stava provando a tornare al top della forma, come Baselli. Tutti messi fuori uso dal Coronavirus, con un rientro ancora incerto e, soprattutto, con una condizione fisica da ritrovare dopo aver vissuto per diverse settimane senza lavori sul campo. Nicola prova a fare quadrato e a ricompattare il gruppo, a Crotone è vietato sbagliare: intanto, pesca dalla Primavera qualche rinforzo per implementare la sua squadra.

