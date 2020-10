Covid, tensione a Torino. Lanci di fumogeni e petardi in piazza Castello, i manifestanti urlano: “Libertà, libertà”. La polizia carica [FOTO E VIDEO]

Alta tensione a Torino. Un centinaio di persone si sono ritrovate in Piazza Castello per dare vita a una delle due manifestazioni (l’altra è in programma in piazza Vittorio) convocate, questa sera, nel capoluogo piemontese, per protestare contro la stretta anti Covid disposta con l’ultimo Dpcm varato dal governo Conte.

RADUNATI UN CENTINAIO DI MANIFESTANTI

Al momento si contano poco più di un centinaio di persone, radunate nei pressi del Palazzo della Regione Piemonte, guardate a vista da polizia e carabinieri. Alcuni hanno portato dei cartelli. Altri hanno scandito “libertà, libertà” e “il coronavirus non esiste, svegliatevi“.

LANCIO DI FUMOGENI, LA POLIZIA CARICA

La situazione è degenerata quando qualcuno ha lanciato un paio di fumogeni e bottiglie contro il cordone delle forze dell’ordine che presidiava il palazzo della Regione mentre altri hanno esploso delle bombe carta. La polizia ha effettuato una lieve carica di alleggerimento (senza contatto), che ha respinto la folla verso via Pietro Micca. Ora i manifestanti si stanno nuovamente radunando in piazza.

DANNI ALL’ARREDO PUBBLICO DELLA PIAZZA

In piazza i manifestanti hanno danneggiato alcuni pezzi di arredo pubblico, tra cui un bidone di ferro per la raccolta dei rifiuti che è stato divelto e rovesciato sul selciato.

FERMATE PERSONE APPARTENENTI A GRUPPI ULTRA’

Alcune persone, a quanto pare appartenenti ad alcuni gruppi ultrà cittadini, sono state bloccate e identificate dalle forze dell’ordine.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++