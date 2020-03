CR7 al lavoro dopo il blitz dalla mamma

Duemilacinquecento chilometri all’andata, duemilacinquecento chilometri al ritorno con il suo jet privato. È stato un blitz durato meno di 24 ore quello di Cristiano Ronaldo al capezzale di mamma Dolores: la matrona di casa Aveiro, martedì scorso all’alba, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Madeira dopo essere stata colpita da un ictus. «Mia madre sta meglio – ha scritto Cristiano Ronaldo sui social network – e le sue condizioni di salute stanno migliorando». A tal punto da indurre il cinque volte Pallone d’Oro a tornare immediatamente ad allenarsi alla Continassa. Ieri si sarebbe dovuto giocare la partita di semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ma dopo il rinvio della sfida contro i rossoneri, la testa è stata rivolta subito alla prossima sfida, il recupero del derby d’Italia contro l’Inter. «Doveva essere la rifinitura del giorno gara – ha sottolineato la società bianconera dal proprio sito Internet, parlando dell’allenamento della squadra -, è stata invece una intensa sessione sul terreno della Continassa. I bianconeri hanno continuato a mantenere alta la concentrazione, in attesa di conoscere il calendario che li attende: dopo una fase di riscaldamento, il gruppo ha lavorato in campo con il pallone, disputando anche una partitella a campo aperto. Da segnalare che Cristiano Ronaldo ha preso regolarmente parte all’allenamento. Domani (oggi per chi legge, ndr) si riparte: appuntamento per la squadra nella tarda mattinata».

Tutti a disposizione di Maurizio Sarri, eccetto l’infortunato di lungo corso Demiral. Questi giorni senza giocare sono serviti al tecnico per ricompattare il gruppo dopo la sconfitta patita contro il Lione e soprattutto per ritrovare elementi chiave nel pieno della forma come Chiellini, Douglas Costa e Khedira.