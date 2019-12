Da CR7 a Belotti, calciatori e case tra centro e collina

C’è chi ha deciso di dominare il cielo di Torino dall’alto scegliendo casa in collina e c’è chi ha deciso di dominarlo dagli attici dei palazzi più lussuosi del centro cittadino. E chi infine ha deciso di rintanarsi tra le isole pedonali della Crocetta, lontano da occhi indiscreti. Le parole d’ordine, per tutti, restano privacy e discrezione. Ed è quello che Torino, da sempre, garantisce ai suo Vip. Stiamo parlando dei calciatori di Juventus e Torino e di dove hanno deciso di abitare nella città della Mole.

VILLA PANORAMICA

A partire da re Cristiano Ronaldo, uno gelosissimo della sua privacy, tanto da aver affittato due ville, una accanto all’altra, per non avere vicini attorno. Al suo sbarco sul pianeta Juve ha preso casa in collina, dietro la Gran Madre, a due passi da Villa della Regina, in strada alle Sei Ville per la precisione. Un vialetto blindatissimo al termine di corso Picco porta alla doppia abitazione di CR7 con piscina coperta, palestra, spa e mega garage che ospita tutto il meglio della sua collezione automobilistica. Voci incontrollate nei giorni scorsi parlavano di un trasloco della famiglia Ronaldo alla Mandria ma CR7, Georgina e figlioletti non si sono mossi.

A proposito di chi non si è mosso, anche Buffon, tornato da Parigi, ha ripreso possesso della sua casa torinese in pre-collina, sopra viale Thovez. Sempre in pre-collina vive Pjanic. Anche gli ultimi arrivati in casa Juve, Rabiot e Ramsey hanno scelto, come aveva già fatto lo scorso anno Bernardeschi, di affittare una villa nel verde torinese. Quel verde, questa volta di Revigliasco, che non vedrà più tra qualche settimana il separato in casa Mandzukic. In casa Toro è mister Mazzarri ad aver scelto l’isolamento dorato di una villa in strada Pecetto, così come ha fatto Ansaldi che vive a Moncalieri. Anche il brasiliano Bremer ha preso casa in pre-collina.

CENTRO E CROCETTA

Poi, però, ci sono anche gli amanti dello shopping e delle struscio del centro. In uno dei palazzi più esclusivi, il “Lagrange 12”, vivono i neo-bianconeri De Ligt e Danilo. Ma anche Douglas Costa e Szczesny. E nello stesso palazzo, sette lussuosissimi appartamenti con tanto di opere d’arte disseminate negli spazi comuni (una media di 10mila euro di affitto mensili), abitano anche il capitano del Toro, Andrea Belotti e consorte, la bella Giorgia. A qualche metro di distanza, all’inizio di via Giolitti per intenderci, vive Rugani che ha da poco comprato casa con la fidanzata Michela.

Paulo Dybala abita in un appartamento che si affaccia su piazza Cln, nello stesso palazzo dove vive Sami Khedira. In via Roma, di fronte alla sede del Toro, c’è Matuidi. In via dell’Arcivescovado, invece, abita capitan Chiellini. Mentre Bonucci ha scelto un appartamento con vista su piazzale Valdo Fusi per lui e la sua famiglia. Tra i granata in centro si segnalano Simone Zaza, in via Andrea Doria, Simone Edera, in via Roma. Mentre Baselli ha da poco preso casa nella zona pedonale di via Amendola. Sirigu e De Silvestri vivono in centro tra via Cavour e via Pomba, con il mancino che spesso ama girare in bicicletta per le vie del centro. Rincon e famiglia vivono in via della Rocca.

Anche Parigini ha lasciato la periferia, Nichelino dove viveva con i suoi genitori, per andare a convivere con la fidanzata nel salotto buono torinese. Verdi, nella sua seconda vita torinese, ha scelto l’“Alfieri 8”, in via Alfieri appunto, votato qualche anno fa il palazzo più bello del mondo. Iago Falque abita in Crocetta. Mentre a due passi dalla Gam, in una palazzina di via Bricherasio decisamente a tinte bianconere vivono mister Sarri, Higuain, Bentancur, Cuadrado, Pjaca, Alex Sandro e Perin. C’è chi invece ha scelto Santa Rita come Nkoulou che da quando è al Toro abita in via Filadelfia all’angolo con corso Agnelli, di fronte allo stadio, in quella che è stata la casa torinese di Paul Pogba. Ujkani, infine, sta con la famiglia in corso Francia a un passo dalla Tesoreria in zona Parella.